29

Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»

Заур Тедеев похвалил «Акрон» за ничью со «Спартаком» (1:1) в 3‑м туре Мир РПЛ.

— Готовились ли вы персонально к выходу Жедсона?

— Конечно, просматривали его действия в прежнем клубе. Он сильный футболист, ему нужно какое‑то время для адаптации. Это хорошее приобретение для «Спартака».

— Состав соперника вас удивил?

— Некоторые футболисты играли не на своих удобных позициях. Допустим, тот же Мартинс действовал как правый нападающий со смещением в середину. Мы к этому были готовы. Ну и Угальде играл левее.

— То, что «Спартак» создал мало в атаке – это ваша заслуга, или их футболисты не в форме?

— У них было столько же времени на подготовку, как и у любой команды в РПЛ. Деньги не играют в футбол, мы это понимаем. Сильная команда, сильные футболисты, традиционно самая титулованная в нашем футболе. Но это и наша заслуга в том числе, — сказал тренер «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
