Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
— Готовились ли вы персонально к выходу Жедсона?
— Конечно, просматривали его действия в прежнем клубе. Он сильный футболист, ему нужно какое‑то время для адаптации. Это хорошее приобретение для «Спартака».
— Состав соперника вас удивил?
— Некоторые футболисты играли не на своих удобных позициях. Допустим, тот же Мартинс действовал как правый нападающий со смещением в середину. Мы к этому были готовы. Ну и Угальде играл левее.
— То, что «Спартак» создал мало в атаке – это ваша заслуга, или их футболисты не в форме?
— У них было столько же времени на подготовку, как и у любой команды в РПЛ. Деньги не играют в футбол, мы это понимаем. Сильная команда, сильные футболисты, традиционно самая титулованная в нашем футболе. Но это и наша заслуга в том числе, — сказал тренер «Акрона».