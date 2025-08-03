  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба про 1:1 со «Спартаком»: «Акрон» был лучше – не хватает пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Будем работать дальше🦁⚽️»
Дзюба про 1:1 со «Спартаком»: «Акрон» был лучше – не хватает пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Будем работать дальше🦁⚽️»

Артем Дзюба заявил, что «Акрону» не хватило характера для победы над «Спартаком».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Дзюба сравнял счет с пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше «Спартака». Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше.

Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу 🦁⚽️», – написал форвард «Акрона» в телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
