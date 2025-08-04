Лончар об 1:1 со «Спартаком»: «Забей я первый пенальти, «Акрон» бы выиграл. Меня спас Дзюба»

Стефан Лончар взял на себя вину за ничью «Акрона» со «Спартаком» (1:1) в РПЛ.

На 63-й минуте при счете 0:0 полузащитник тольяттинского клуба не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

«Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнер Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти.

Хочу сказать, что в первом тайме у нас как-то недостаточно было моментов, а во втором — недостаточно прессинговали. Но считаю, что мы могли выигрывать», — сказал Лончар .

