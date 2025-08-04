Алеррандро о 1-м голе за ЦСКА: «Сейчас меня действительно прорвет, возможно. Нападающему важно играть на постоянной основе»
Алеррандро оценил свой первый гол за ЦСКА.
Нападающий отличился в 12-м матче за армейцев – в 3-м туре РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Три года назад я взял себе на вооружение подобное празднование голов. Особого значения в этом нет. В 2013 году так праздновал голы Роналдиньо. Я взял у него.
Мне в ЦСКА недоставало игровых минут, а для нападающего это очень важно, когда ты играешь на постоянной основе. Возможно, сейчас меня действительно прорвет», — сказал Алеррандро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
