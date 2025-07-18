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  • Челестини о резервах ЦСКА для усиления игры: «Эффективность форвардов. Если нападающие забивают по 10 голов за сезон, можно будет решать самые высокие задачи»
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Челестини о резервах ЦСКА для усиления игры: «Эффективность форвардов. Если нападающие забивают по 10 голов за сезон, можно будет решать самые высокие задачи»

Фабио Челестини рассказал, за счет чего ЦСКА может усилить игру.

- Дивеев и Роша соорудили решающий гол [в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром»]. Защитники армейцев и раньше регулярно забивали. Только в прошлом сезоне на их счету было 19 мячей – 15 в РПЛ и 4 в Кубке.

– Замечательно, когда в команде есть защитники высокого уровня, которые не только здорово справляются со своими прямыми обязанностями, но еще и забивают голы. Для нас это большой плюс. Надеюсь, Дивеев, Роша, Мойзес и другие продолжат в том же духе.

В то же время должен сказать, что результативность защитников не может быть основополагающей базой, позволяющей команде претендовать на титулы. Очень важно, чтобы эффективность у чужих ворот демонстрировали нападающие и полузащитники. К примеру, есть хавбеки, забивающие по 10-12 голов за сезон, и это очень помогает командам, за которые они выступают. Не говорю уже о форвардах – именно их результативность является определяющим фактором, помогающим регулярно выигрывать матчи.

Именно здесь кроются резервы для усиления нашей игры. Эффективность форвардов, которые должны нагнетать остроту у чужих ворот и реализовывать моменты. Если у тебя есть два-три нападающих, которые могут забивать по 10 голов за сезон, твоя команда точно будет способна решать самые высокие задачи, – сказал тренер ЦСКА.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoЦСКА
logoТамерлан Мусаев
logoАлеррандро
logoпремьер-лига Россия
logoСеку Койта
logoФабио Челестини
logoИгорь Дивеев
logoВиллиан Роша
logoАртем Шуманский
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