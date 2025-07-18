Алеррандро про 0 голов в 8 играх: «Смогу доказать свою значимость для ЦСКА. Готов напряженно работать»

Алеррандро заявил, что готов оправдать доверие ЦСКА.

Бразильский форвард перешел в армейский клуб в феврале и с тех пор в 8 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Об адаптации в ЦСКА

«Сложный момент. Понятно, что тренер [Николич] отдавал приоритет игрокам, которые были до моего приезда, и у нас изначально был план, что 5-6 месяцев уйдут на адаптацию. Но сейчас начинается новая эпоха, новый тренер и новые возможности. Я смогу оправдать веру ЦСКА в меня и доказать свою значимость.

Не только Мойзес, но и другие бразильцы мне сильно помогли. Мне было очень тяжело, я уезжал из Бразилии в ранге лучшего бомбардира [«Витории»], а здесь не мог проявить себя. Положение Мойзеса, Келвена и других показало мне, что я должен иметь терпение. Я спокойный человек, работяга и действительно готов напряженно работать».

О возможном уходе из ЦСКА

«Не думал о подобном. Очень счастлив в ЦСКА и нацелен на работу в этом клубе», – сказал Алеррандро .