Месси получил травму задней поверхности бедра в начале матча с «Некаксой»

Лионеля Месси заменили на 11-й минуте матча с «Некаксой» (2:2, 5:4 по пенальти) из-за мышечной травмы.

В игре 2-го тура Кубка лиг форвард «Интер Майами » пытался на дриблинге войти в штрафную, но упал после контакта с двумя игроками мексиканского клуба. Аргентинец пытался продолжить игру, но в итоге ему понадобилась помощь медиков.

Как сообщает TyC Sports, у Месси, судя по всему, травма задней поверхности бедра правой ноги.

В 31 матче сезона во всех турнирах на счету нападающего 24 гола и 10 ассистов.