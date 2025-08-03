«С Месси команда в меньшинстве, если не владеет мячом. «ПСЖ» не выиграл ЛЧ с ним и Мбаппе – лучшими в мире. Энрике лучше контролирует игроков». Тренер «Фалкирка» Макглинн о парижанах

Тренер «Фалкирка» Джон Макглинн вдохновляется работой Луиса Энрике в «ПСЖ».

«Энрике – настоящий класс. Он на совершенно другом уровне. Он прошел путь, который пытались пройти многие тренеры «ПСЖ », и он справился с этим так, что наблюдать за ним было невероятно захватывающе.

Мне кажется, он просто лучше контролирует игроков. Месси наверняка довольно сложно контролировать, ведь он, вероятно, лучший игрок в мире. Мбаппе, возможно, лучший игрок для других. Они такие суперзвезды, что им [многое] сходит с рук за их индивидуальные способности.

Теперь тренер заставляет команду работать как единое целое, он лучше контролирует их. Они моложе, они более склонны слушать и соглашаться, а не думать: «Ну, дайте мне мяч, и я забью гол» – что действительно случается.

Месси, например, невероятен, но если его команда не владеет мячом, то она в меньшинстве. Уверен, найдутся те, кто это осудит, ведь как можно критиковать Месси ? Но потом я смотрю на это и думаю: «Ну, в 2022-м, 2023-м они не смогли выиграть Лигу чемпионов».

Они добились этого сейчас благодаря организации, работоспособности, темпу, интенсивности игры. «Интер » был разгромлен», – сказал Макглинн.