Тренер «Фалкирка» Макглинн о «ПСЖ»: «Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария – суперзвезды, но нынешняя команда отличается тем, что работает как единое целое. Энрике потрясающе потрудился»

Тренер «Фалкирка» Джон Макглинн объяснил успехи «ПСЖ» командной игрой.

«ПСЖ» только что выиграл Лигу чемпионов. И, как это обычно у меня бывает, я анализирую, как они это сделали, учитывая, что команда, в которой были Месси, Мбаппе, Неймар, а чуть раньше Анхель Ди Мария, не смогла этого достичь.

Они все суперзвезды, так в чем разница между той командой и этой, которая только что победила? Эта команда работает как единое целое. Она не полагается на одного игрока. Дело в том, что вся команда действует синхронно, в ее манере прессинга. Когда один идет прессинговать, идут все. И делают это очень быстро, с энергией, самоотдачей, агрессией. Они прессингуют и отбирают мяч высоко. А когда не получается и их прорывают, их возвращение в оборону впечатляет.

Если посмотреть на тренера, он проделал потрясающую работу за короткое время, перестроив команду. Более молодые игроки и больше командной игры, а не просто расчет на отдельных футболистов. Это ключевой момент, который я теперь пытаюсь донести», – сказал специалист.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
