Тренер «Фалкирка» Макглинн о «ПСЖ»: «Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария – суперзвезды, но нынешняя команда отличается тем, что работает как единое целое. Энрике потрясающе потрудился»
«ПСЖ» только что выиграл Лигу чемпионов. И, как это обычно у меня бывает, я анализирую, как они это сделали, учитывая, что команда, в которой были Месси, Мбаппе, Неймар, а чуть раньше Анхель Ди Мария, не смогла этого достичь.
Они все суперзвезды, так в чем разница между той командой и этой, которая только что победила? Эта команда работает как единое целое. Она не полагается на одного игрока. Дело в том, что вся команда действует синхронно, в ее манере прессинга. Когда один идет прессинговать, идут все. И делают это очень быстро, с энергией, самоотдачей, агрессией. Они прессингуют и отбирают мяч высоко. А когда не получается и их прорывают, их возвращение в оборону впечатляет.
Если посмотреть на тренера, он проделал потрясающую работу за короткое время, перестроив команду. Более молодые игроки и больше командной игры, а не просто расчет на отдельных футболистов. Это ключевой момент, который я теперь пытаюсь донести», – сказал специалист.