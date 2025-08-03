Режиссер Жоан Грасия считает игру Месси искусством, а насчет Ямаля не уверен: «Ламин начинает делать впечатляющие мазки, но теперь нужно, чтобы он создал «Менины» или «Гернику»
Жоан Грасия считает, что своего шедевра Ламин Ямаль еще не создал.
– Является ли игра Месси искусством? А Ламина?
– Месси – да, Ламина – не знаю. Он начинает делать впечатляющие мазки, но теперь нужно, чтобы он создал свои «Менины» (картина Диего Веласкеса – Спортс”) или «Гернику» (произведение Пабло Пикассо – Спортс”). Нужно, чтобы эти мазки сложились в хорошую картину.
Ему 18 лет, и я надеюсь, что он достигнет того уровня, который нам бы хотелось видеть, – станет совершенным игроком, который отдает всего себя за «Барсу», – заявил режиссер, сценарист и актер Грасия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости