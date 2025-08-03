Аморим о требованиях к команде: «Если кто-то не будет работать должным образом, у меня будет видео – я покажу его при всех. Я не отношусь к игрокам как к детям, но они следуют правилам»

Рубен Аморим высказался о своих требованиях к игрокам «Манчестер Юнайтед».

«Иногда, когда вы проигрываете, то можете подумать: «Можно немного изменить требования [к игрокам], чтобы они поддерживали меня». Я этого не сделал, и они это увидели. Теперь они понимают, что, когда я о чем-то говорю, я это делаю. Я не отношусь к игрокам как к маленьким детям. Но теперь они следуют правилам, и это может изменить отношение к тренировкам.

Я всегда главный. Если кто-то не будет тренироваться должным образом, у меня будет видеозапись, которую я могу показать. И я покажу ее на глазах у всех», – сказал главный тренер «МЮ ».