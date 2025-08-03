Аморим переживал по дороге на матчи в прошлом сезоне: «Я чувствовал, что «МЮ» будет страдать. Труднее всего приезжать на игры, зная, что мы не будем конкурентоспособны»

Рубен Аморим признался, что волновался по дороге на матчи «МЮ» в прошлом сезоне.

«По правде говоря, я [переживал] не возвращаясь домой после игр, а уезжая на матчи, потому что иногда чувствовал, что мы будем страдать. Я заранее предвидел все проблемы, с которыми мы сталкивались во время игр.

Это было труднее всего. Приезжать на матчи, зная, что мы не будем конкурентоспособны, – это очень меня расстраивало», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».