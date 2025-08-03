Диас почувствовал боль в колене после матча с «Лионом», но избежал травмы
Луис Диас пожаловался на боль в колене после игры с «Лионом» (2:1).
Полузащитник «Баварии» после финального свистка пожаловался на боль в колене, но обошлось без травмы.
Медицинский штаб оказал футболисту кратковременную помощь. Затем Диас самостоятельно направился в раздевалку, показав большой палец.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Bayern & Germany
