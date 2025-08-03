Диас об адаптации в «Баварии»: «Я счастлив, чувствую себя хорошо – нужно время, чтобы лучше узнать партнеров. Хочу помочь команде, даже если придется иногда оставаться в запасе»

Луис Диас рассказал, как проходит его адаптация в «Баварии».

Полузащитник дебютировал за мюнхенский клуб в товарищеском матче против «Лиона» (2:1).

«Я очень рад сыграть первый матч за «Баварию». На поле я чувствовал себя хорошо. Это был интересный матч, мы контролировали ход игры. Со временем я привыкну к команде. Думаю, персонально я провел хорошую игру. У меня были шансы забить, но, надеюсь, я сделаю это в следующий раз.

Мои первые впечатления невероятны. В первые несколько дней здесь я очень счастлив и хорошо себя чувствую. Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться и лучше узнать своих партнеров по команде, чтобы я мог быть приносить больше пользы команде. Я доволен своими партнерами и счастлив быть в «Баварии».

Как я уже говорил в первый день, я хочу выиграть с этим клубом все возможные титулы и помочь команде своей игрой, голами, результативными передачами, даже если иногда мне придется оставаться в запасе. Я постараюсь всегда быть доступным для тренерского штаба и демонстрировать свою игру на поле. Надеюсь, мы проведем отличный сезон. Я уверен в этом, и мы сделаем для этого все», – сказал вингер «Баварии» в интервью клубным медиа.