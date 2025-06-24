«Эсперанс» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Челси» сыграет с «Эсперансом» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

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