0

«Эсперанс» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Челси» сыграет с «Эсперансом» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Клубный чемпионат мира. 3 тур
25 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Эсперанс
Не начался
Челси

Календарь клубного ЧМ

Таблицы клубного ЧМ

Статистика клубного ЧМ

Что теперь будет с «Торпедо»?15579 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoЭсперанс
онлайны
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Тунис
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт на 3 года, если трансфер состоится
625 минут назад
Джулиано Симеоне о матче с «Ботафого»: «Нам дважды не дали пенальти,, Альварес сказал, что ему наступили на ногу. Никогда не видел ничего подобного»
627 минут назад
Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»
6039 минут назад
«Европейский футбол переоценен. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают оправдываться: жара, конец сезона... Футбол не принадлежит им». Зико о жалобах на условия КЧМ
5051 минуту назад
Погба об отношениях с братом после шантажа: «Кровные узы есть кровные узы – все не так, как раньше, но мы общаемся. Будь отец жив, он мог бы предотвратить случившееся»
653 минуты назад
«Звездами делают медиа, это же обычные люди. Кейн не сильнее и не быстрее меня, лучше по навыкам, но это просто человек». Защитник «Окленда» Бокселл об отношении к топ-футболистам
13сегодня, 08:09
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» сыграет с «Бенфикой», «Эсперанс» против «Челси»
253сегодня, 07:55
Степашин о российском тренере в «Динамо»: «Почему мы должны кормить иностранцев? Не только потому, что я люблю свою страну и патриот России, но у нас сильная тренерская школа»
63сегодня, 07:50
Медведев о конфликте Глушенкова и Семака: «Информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита»
50сегодня, 07:37
Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»
104сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем о Тренте в «Реале»: «Он впечатлил команду тем, что уже немного говорит по-испански. Сказал ему, что он много сделает для клуба – думаю, он уже в это поверил»
4 минуты назад
Сафонов интересен «Галатасараю» (Эртем Шенер)
612 минут назад
Канчельскис о Сперцяне: «Он подошел бы «МЮ», возможно. Но серьезно говорить об этом рано, пока «Краснодару» не поступит предложение»
119 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Панама сыграет с Ямайкой, Канада – с Сальвадором
10сегодня, 08:16
«Бенфика» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 08:05
«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов
11сегодня, 07:22
Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»
8сегодня, 06:45
Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
2сегодня, 05:35
«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
2сегодня, 05:21
«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
4сегодня, 05:10