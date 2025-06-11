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Палмер, Энцо, Делап, Нкунку, Джеймс, Санчес, Кукурелья – в заявке «Челси» на КЧМ

«Челси» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Всего в состав на турнир, который пройдет с 14 июня по 13 июля, включены 28 человек. «Синие» вылетят в США в пятницу и в понедельник проведут первый матч против «Лос-Анджелес» в Атланте.

В составе не попал Джордже Петрович, который играл в «Страсбурге» в прошлом сезоне и претендует на место основного вратаря «Челси», отмечает Sky Sports.

Многие игроки, отданные в аренду в прошлом сезоне, также были исключены из состава, включая Рахима Стерлинга, Жоау Феликса, Бена Чилуэлла и Акселя Дисаси. Однако в заявку включен Андрей Сантос, который сумел произвести впечатление в аренде в «Страсбурге».

Новые игроки Лиам Делап, Мамаду Сарр и Дариу Эссугу вошли в состав, как и Кристофер Нкунку, которого связывают с уходом из клуба. Другой новичок Эстеван присоединится к команде после клубного чемпионата мира. Он представляет на турнире «Палмейрас».

Защитник Уэсли Фофана пропустит турнир, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

Полная заявка «Челси» на турнир выглядит следующим образом:

Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Габриэль Слонина;

Защита: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Ливай Колуилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачимпонг;

Полузащита: Энцо Фернандес, Дариу Эссугу, Андрей Сантос, Кирнан Дьюзбери-Холл, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа;

Нападение: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гиу.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
logoРахим Стерлинг
logoДжордже Петрович
Sky Sports
logoАксель Дисаси
logoПалмейрас
logoЭстеван
logoЧелси
logoРоберт Санчес
logoФилип Йоргенсен
Майк Пендерс
logoМарк Кукурелья
logoБенуа Бадьяшиль
logoТосин Адарабиойо
logoГабриэль Слонина
logoРис Джеймс
logoТрево Чалоба
logoМало Гюсто
logoЛивай Колуилл
logoМамаду Сарр
logoЭнцо Фернандес
logoДариу Эссугу
logoДжош Ачимпонг
logoАарон Ансельмино
logoМойсес Кайседо
logoРомео Лавия
logoКирнан Дьюзбери-Холл
logoКоул Палмер
logoНиколас Джексон
logoНони Мадуэке
logoКристофер Нкунку
logoМарк Гиу
logoТайрик Джордж
logoпремьер-лига Англия
logoБен Чилуэлл
logoвысшая лига Бразилия
logoчемпионат мира среди клубов
logoлига 1 Франция
logoУэсли Фофана
logoСтрасбур
logoЖоау Феликс
logoЛос-Анджелес
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