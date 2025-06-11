Палмер, Энцо, Делап, Нкунку, Джеймс, Санчес, Кукурелья – в заявке «Челси» на КЧМ
Всего в состав на турнир, который пройдет с 14 июня по 13 июля, включены 28 человек. «Синие» вылетят в США в пятницу и в понедельник проведут первый матч против «Лос-Анджелес» в Атланте.
В составе не попал Джордже Петрович, который играл в «Страсбурге» в прошлом сезоне и претендует на место основного вратаря «Челси», отмечает Sky Sports.
Многие игроки, отданные в аренду в прошлом сезоне, также были исключены из состава, включая Рахима Стерлинга, Жоау Феликса, Бена Чилуэлла и Акселя Дисаси. Однако в заявку включен Андрей Сантос, который сумел произвести впечатление в аренде в «Страсбурге».
Новые игроки Лиам Делап, Мамаду Сарр и Дариу Эссугу вошли в состав, как и Кристофер Нкунку, которого связывают с уходом из клуба. Другой новичок Эстеван присоединится к команде после клубного чемпионата мира. Он представляет на турнире «Палмейрас».
Защитник Уэсли Фофана пропустит турнир, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.
Полная заявка «Челси» на турнир выглядит следующим образом:
Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Габриэль Слонина;
Защита: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Ливай Колуилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачимпонг;
Полузащита: Энцо Фернандес, Дариу Эссугу, Андрей Сантос, Кирнан Дьюзбери-Холл, Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа;
Нападение: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гиу.