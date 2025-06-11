Палмер, Энцо, Делап, Нкунку, Джеймс, Санчес, Кукурелья – в заявке «Челси» на КЧМ

«Челси» опубликовал заявку на клубный чемпионат мира.

Всего в состав на турнир, который пройдет с 14 июня по 13 июля, включены 28 человек. «Синие» вылетят в США в пятницу и в понедельник проведут первый матч против «Лос-Анджелес » в Атланте.

В составе не попал Джордже Петрович , который играл в «Страсбурге» в прошлом сезоне и претендует на место основного вратаря «Челси», отмечает Sky Sports .

Многие игроки, отданные в аренду в прошлом сезоне, также были исключены из состава, включая Рахима Стерлинга , Жоау Феликса , Бена Чилуэлла и Акселя Дисаси . Однако в заявку включен Андрей Сантос , который сумел произвести впечатление в аренде в «Страсбурге».

Новые игроки Лиам Делап , Мамаду Сарр и Дариу Эссугу вошли в состав, как и Кристофер Нкунку , которого связывают с уходом из клуба. Другой новичок Эстеван присоединится к команде после клубного чемпионата мира. Он представляет на турнире «Палмейрас ».

Защитник Уэсли Фофана пропустит турнир, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

Полная заявка «Челси » на турнир выглядит следующим образом:

Вратари : Роберт Санчес , Филип Йоргенсен , Майк Пендерс , Габриэль Слонина ;

Защита : Марк Кукурелья , Тосин Адарабиойо , Бенуа Бадьяшиль , Ливай Колуилл , Мамаду Сарр, Трево Чалоба , Рис Джеймс , Мало Гюсто , Аарон Ансельмино , Джош Ачимпонг ;

Полузащита: Энцо Фернандес , Дариу Эссугу , Андрей Сантос, Кирнан Дьюзбери-Холл , Мойсес Кайседо , Ромео Лавиа ;

Нападение : Педру Нету , Лиам Делап, Коул Палмер , Нони Мадуэке , Николас Джексон , Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж , Марк Гиу .