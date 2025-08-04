  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубарси о дне рождения Ямаля: «Пресса больше говорила об этом, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально»
Кубарси о дне рождения Ямаля: «Пресса больше говорила об этом, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально»

Пау Кубарси высказался о шумихе вокруг дня рождения Ламина Ямаля.

Придала ли пресса слишком большое значение дню рождения Ламина Ямаля?

– Вы больше говорили о дне рождения Ламина Ямаля, чем мы в раздевалке. Для нас все было нормально – мы просто были рядом, чтобы отпраздновать с ним его совершеннолетие.

Так что мы рады за него. Я был немного поскромнее – в костюме и спокоен, – сказал защитник «Барселоны». 

День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер

Ямаля осудили за наем карликов для развлечения на вечеринку по случаю 18-летия. Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CadenaSER
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
logoЛа Лига
logoБарселона
