16

«Боруссия» Дортмунд пожаловалась на упоминание клубных цветов в предвыборной агитации ультраправой партии «Альтернативы для Германии». Клуб готов обратиться в суд

«Боруссия» Дортмунд может подать в суд на партию «Альтернатива для Германии».

Клуб недоволен использованием своих цветов в агитации партии в преддверии выборов в замле Северный Рейн-Вестфалия, которые пройдут 14 сентября. В рамках агитационной кампании «Альтернатива для Германии» выпустила стикеры с надписью, отсылающей к цветам эмблемы «Боруссии»: «В футболе черно-желтые – в воскресенье синие».

В пятницу «Боруссия» направила официальное письмо члену Бундестага Маттиасу Хельфериху и районной ассоциации «Альтернативы для Германии» в Дортмунде с требованием прекратить использование клубных цветов в агитации. В письме клуб заявил о намерении обратиться в суд, если его требования не будут удовлетворены до 5 августа.

«На наш взгляд, это незаконная попытка установить связь между дортмундской «Боруссией» и политической позицией, которая предполагает, что болельщик «Боруссии» может или должен голосовать за «Альтурнативу для Германии». Мы не хотим, чтобы о нас складывалось такое впечатление, это противоречит ценностям дортмундской «Боруссии», – сказал представитель клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
Политика
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
