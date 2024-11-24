Члены клуба «Боруссии» проголосовали за скорейшее прекращение сотрудничества с Rheinmetall. Соглашение с оборонным концерном не продлят
Поддерживающие «Боруссию» люди не хотят сотрудничества с Rheinmetall.
В конце мая дортмундцы объявили о партнерстве с группой оборонных и технологических компаний. Соглашение рассчитано на три года.
Сделка спровоцировала фанатские протесты, а сегодня на всеобщем собрании с участием членов клуба большинство присутствующих выступило за скорейшее прекращение сотрудничества. Контракт продлен точно не будет, подчеркивает Sky Sport Deutschland.
В голосовании приняли участие 855 человек, из них против соглашения выступили 556. Впрочем, подчеркивается, что такое решение не обязывает руководство «Боруссии» предпринимать какие-либо юридические действия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
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