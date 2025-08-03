  • Спортс
  • Тренер «Махачкалы» Биджиев о 0:1 с «Ахматом»: «Сложный матч, как и ожидалось. Не все получалось в атаке, но показали хорошую игру, во 2-м тайме не дали сопернику ничего создать»
Хасанби Биджиев остался доволен игрой «Динамо» Махачкала в матче с «Ахматом».

В матче 3-го тура Мир РПЛ махачкалинцы одержали победу (1:0) благодаря голу Гамида Агаларована 1-й минуте.

– Очень важный момент, что ребята выиграли достаточное количество единоборств, использовали момент, который у нас был в начале встречи, создали хороший момент во втором тайме.

Как и ожидалось, матч выдался сложным, было душно, соперник действовал умело и агрессивно. Другого в дерби и не ожидалось, был накал, была жажда борьбы. Ребята проявили себя с лучшей стороны. Где‑то, может, не все получалось в атаке, но показали хороший матч.

– Почему «Динамо» редко выходило в атаку во втором тайме. Удерживали результат?

– Думаю, что это ход игры диктовал такую ситуацию. Но мы сыграли надежно в обороне и во втором тайме не дали «Ахмату» ничего создать, действовали на контратаках, что в принципе логично, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала.

