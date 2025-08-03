Александр Сторожук извинился перед болельщиками «Ахмата» после поражения.

Грозненцы уступили махачкалинскому «Динамо » (0:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ . Команда проиграла 4 из 4 матчей на старте сезона.

– Чего не хватило «Ахмату»?

– У нас четвертый матч статистика… Рекорды бьем, ни одного сотрудника клуба и жителя республики мы этой статистикой не порадуем и не сделаем счастливым. Чтобы так не было, нужно не пропускать, я просто не нахожу объяснений, и это продолжается.

Я уверен, что даже ни один зритель не понял, что произошло. Просто удар, пустая зона, принимает, неразбериха, я не нахожу слов.

Прошу прощения у ребят [болельщиков], которые приехали в большом количестве, мы их не порадовали, вот больше что огорчает, – сказал главный тренер «Ахмата».