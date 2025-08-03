«Ахмат» проиграл все 4 матча сезона. Дальше – игра с «Зенитом» в РПЛ

«Ахмат» проиграл все 4 матча на старте сезона.

Сегодня команда под руководством Александра Сторожука уступила махачкалинскому «Динамо » (0:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Ранее «Ахмат » проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2) и «Рубину» (0:2), а также уступил «Зениту» (1:2) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубке России.

Помимо грозненцев, ни одного очка на старте сезона в РПЛ не набрали «Ростов», «Пари НН» и «Сочи», имеющий в запасе матч с «Рубином».

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет в Грозном 9 августа.