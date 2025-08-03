«Зенит» доминировал. Если бы добавили еще 5-7 минут, он бы забил второй. ЦСКА отбивался как мог». Радченко о ничьей на «Газпром Арене»

Дмитрий Радченко указал на превосходство «Зенита» над ЦСКА (1:1).

– Мне игра понравилась. Как ни странно, прежде всего понравилась игра «Зенита ». В этой игре мы уже видели какие‑то взаимодействия, связки. Видели, что «Зенит» доминировал в этом матче.

Появление Вендела в основном составе, конечно, добавило остроты. Он связывал игроков атаки и середины поля.

Видно, что у «Зенита» очень большой потенциал. Замены, которые были сделаны, усилили игру. Так что сине‑бело‑голубые в этом матче понравились больше, чем в предыдущих встречах.

Что касается ЦСКА, то армейцы тоже очень грамотно подготовились к игре. Они прекрасно понимали, что против «Зенита» нужно сыграть на быстрых контратаках – это у них и получилось.

– Чего все‑таки не хватило «Зениту», чтобы додавить?

– Мы видели, что «Зенит» был настроен. Но ЦСКА забил очень хороший гол. Все сделали быстро: игра в одно касание, очень креативно. Это нравится публике, прежде всего. И, наверное, этот мяч стал как холодный душ на голову. «Зениту» пришлось что‑то менять, отыгрываться.

Понятно, что петербуржцы торопились, и где‑то не хватало последней передачи. Хотели быстро отыграться. Но во втором тайме в концовке мы увидели, что «Зенит» насел на ворота. Стали играть проще, отдавать мяч на фланг и подавать в штрафную площадь…

ЦСКА отбивался как мог, но в итоге необязательный пенальти получили после фола Кругового.

Думаю, если бы еще было добавлено 5-7 минут, «Зенит» бы забил второй, – сказал бывший форвард петербуржцев.