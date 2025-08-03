  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» доминировал. Если бы добавили еще 5-7 минут, он бы забил второй. ЦСКА отбивался как мог». Радченко о ничьей на «Газпром Арене»
88

«Зенит» доминировал. Если бы добавили еще 5-7 минут, он бы забил второй. ЦСКА отбивался как мог». Радченко о ничьей на «Газпром Арене»

Дмитрий Радченко указал на превосходство «Зенита» над ЦСКА (1:1).

– Мне игра понравилась. Как ни странно, прежде всего понравилась игра «Зенита». В этой игре мы уже видели какие‑то взаимодействия, связки. Видели, что «Зенит» доминировал в этом матче.

Появление Вендела в основном составе, конечно, добавило остроты. Он связывал игроков атаки и середины поля.

Видно, что у «Зенита» очень большой потенциал. Замены, которые были сделаны, усилили игру. Так что сине‑бело‑голубые в этом матче понравились больше, чем в предыдущих встречах.

Что касается ЦСКА, то армейцы тоже очень грамотно подготовились к игре. Они прекрасно понимали, что против «Зенита» нужно сыграть на быстрых контратаках – это у них и получилось.

– Чего все‑таки не хватило «Зениту», чтобы додавить?

– Мы видели, что «Зенит» был настроен. Но ЦСКА забил очень хороший гол. Все сделали быстро: игра в одно касание, очень креативно. Это нравится публике, прежде всего. И, наверное, этот мяч стал как холодный душ на голову. «Зениту» пришлось что‑то менять, отыгрываться.

Понятно, что петербуржцы торопились, и где‑то не хватало последней передачи. Хотели быстро отыграться. Но во втором тайме в концовке мы увидели, что «Зенит» насел на ворота. Стали играть проще, отдавать мяч на фланг и подавать в штрафную площадь…

ЦСКА отбивался как мог, но в итоге необязательный пенальти получили после фола Кругового.

Думаю, если бы еще было добавлено 5-7 минут, «Зенит» бы забил второй, – сказал бывший форвард петербуржцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoМатч ТВ
Дмитрий Радченко
logoЦСКА
logoДанил Круговой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дркушич не считает ничью справедливой: «У ЦСКА только два удара в створ, а у «Зенита» было много моментов уже в 1-м тайме. Просто не реализовываем и опять пропустили непонятный гол»
493 августа, 18:28
Круговой про 1:1 с «Зенитом»: «Закончили бы 1:0, если бы не обидный 11-метровый. Касание было, насколько оно на пенальти – уже вопрос»
843 августа, 18:11
Челестини про 1:1 с «Зенитом»: «О судействе давайте не будем. Результат хороший для ЦСКА, справедливый, мы играли против сильного соперника»
813 августа, 17:42
Главные новости
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4445 минут назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
2755 минут назад
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
63сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
14сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Аль-Хелайфи – игрокам «ПСЖ»: «Нужно стремиться выиграть все. Все захотят обыграть нас, ведь мы чемпионы Европы»
17сегодня, 16:30
«Вильярреал» объявил о переходе Парти. Экс-полузащитник «Арсенала» обвиняется в 5 изнасилованиях
9сегодня, 16:18
«Зенит» не продаст Нино летом, его считают ключевым игроком. Защитник интересен «Флуминенсе»
35сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
1 минуту назад
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
24 минуты назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией
18 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
710 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1016 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
117 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
733 минуты назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1039 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
154 минуты назадФото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
7сегодня, 17:14