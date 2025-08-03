  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини про 1:1 с «Зенитом»: «О судействе давайте не будем. Результат хороший для ЦСКА, справедливый, мы играли против сильного соперника»
81

Челестини про 1:1 с «Зенитом»: «О судействе давайте не будем. Результат хороший для ЦСКА, справедливый, мы играли против сильного соперника»

Фабио Челестини подвел итоги матча с «Зенитом» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

– Обратил внимание, что некоторые игроки ЦСКА оттаскивали вас от главного арбитра [Артема Чистякова]. Что вызвало большое недовольство?

– Давайте не будем говорить о судействе.

– Чего не хватило ЦСКА, чтобы удержать победный счет?

– Если бы мы реализовали шанс, момент у Кругового и Мусаева, если бы сделали счет 2:0, были бы огромные шансы удержать победу.

Для нас это хороший результат, команда провела хорошую работу, я горд своими игроками. У соперника тоже был ряд опасных моментов. У нас был удар Милана [Гайича].

В целом считаю, что это справедливый результат, мы играли против сильного соперника. Доволен ребятами, тем, как они провели этот матч.

Алеррандро заменен не из‑за травмы. Нужен был свежий игрок, потому что мы замечали, что «Зенит» начал идти в прессинг, давить, идти вперед. Нужно было освежить игру.

В конце было тяжеловато, поэтому решил поменять Кругового на Абдулкадырова и перейти на систему 5–3–2, у соперника было много фланговых подач, мы начали играть в три центральных защитника, – отметил главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМурад Мусаев
logoФабио Челестини
logoМилан Гайич
logoДжамалутдин Абдулкадыров
logoАлеррандро
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
logoАртем Чистяков
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про 1:1 с ЦСКА: «Это потеря очков. «Зенит» пропустил необязательный гол, а во 2-м тайме устал, терял концентрацию. 5 очков после 3 туров – мало»
1123 августа, 17:26
Соболев про 1:1 с ЦСКА: «В 1-м тайме «Зениту» не хватало страсти, азарта, агрессии. Момент с пенальти – обычный, и до этого много было»
223 августа, 17:24
У ЦСКА 3 победы и 2 ничьих при Челестини, в РПЛ – одна победа в трех турах
493 августа, 17:06
Главные новости
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4042 минуты назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
2752 минуты назад
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
62сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
14сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Аль-Хелайфи – игрокам «ПСЖ»: «Нужно стремиться выиграть все. Все захотят обыграть нас, ведь мы чемпионы Европы»
17сегодня, 16:30
«Вильярреал» объявил о переходе Парти. Экс-полузащитник «Арсенала» обвиняется в 5 изнасилованиях
9сегодня, 16:18
«Зенит» не продаст Нино летом, его считают ключевым игроком. Защитник интересен «Флуминенсе»
35сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
21 минуту назад
«Фортуна» удивлена заявлением Еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией
15 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
67 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1013 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
114 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
730 минут назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1036 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
151 минуту назадФото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
5сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59