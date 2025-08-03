Челестини про 1:1 с «Зенитом»: «О судействе давайте не будем. Результат хороший для ЦСКА, справедливый, мы играли против сильного соперника»

Фабио Челестини подвел итоги матча с «Зенитом» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

– Обратил внимание, что некоторые игроки ЦСКА оттаскивали вас от главного арбитра [Артема Чистякова]. Что вызвало большое недовольство?

– Давайте не будем говорить о судействе.

– Чего не хватило ЦСКА, чтобы удержать победный счет?

– Если бы мы реализовали шанс, момент у Кругового и Мусаева , если бы сделали счет 2:0, были бы огромные шансы удержать победу.

Для нас это хороший результат, команда провела хорошую работу, я горд своими игроками. У соперника тоже был ряд опасных моментов. У нас был удар Милана [Гайича ].

В целом считаю, что это справедливый результат, мы играли против сильного соперника. Доволен ребятами, тем, как они провели этот матч.

Алеррандро заменен не из‑за травмы. Нужен был свежий игрок, потому что мы замечали, что «Зенит » начал идти в прессинг, давить, идти вперед. Нужно было освежить игру.

В конце было тяжеловато, поэтому решил поменять Кругового на Абдулкадырова и перейти на систему 5–3–2, у соперника было много фланговых подач, мы начали играть в три центральных защитника, – отметил главный тренер ЦСКА .