Круговой про 1:1 с «Зенитом»: «Закончили бы 1:0, если бы не обидный 11-метровый. Касание было, насколько оно на пенальти – уже вопрос»
Данил Круговой высказался о ничьей в матче с «Зенитом».
Встреча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.
На 73-й минуте матча в ворота ЦСКА был назначен пенальти – Густаво Мантуан упал в штрафной площади после контакта с Круговым. Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.
– Мы отдали все силы и, конечно, хотелось бы победить. Возможности были. Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0.
– Пенальти был?
– Касание было. Насколько оно было на пенальти, это уже вопрос.
– С кем из «Зенита» ты остался в хороших отношениях?
– Я в клубе со всеми в хороших отношениях. Вопрос, какое у них ко мне отношение. У меня хорошее отношение всегда, – сказал защитник ЦСКА.
