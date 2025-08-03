Круговой про 1:1 с «Зенитом»: «Закончили бы 1:0, если бы не обидный 11-метровый. Касание было, насколько оно на пенальти – уже вопрос»

Данил Круговой высказался о ничьей в матче с «Зенитом».

Встреча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

На 73-й минуте матча в ворота ЦСКА был назначен пенальти – Густаво Мантуан упал в штрафной площади после контакта с Круговым . Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.

– Мы отдали все силы и, конечно, хотелось бы победить. Возможности были. Если бы не обидный пенальти, то закончили бы 1:0.

– Пенальти был?

– Касание было. Насколько оно было на пенальти, это уже вопрос.

– С кем из «Зенита» ты остался в хороших отношениях?

– Я в клубе со всеми в хороших отношениях. Вопрос, какое у них ко мне отношение. У меня хорошее отношение всегда, – сказал защитник ЦСКА.