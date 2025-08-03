Дркушич не считает ничью справедливой: «У ЦСКА только два удара в створ, а у «Зенита» было много моментов уже в 1-м тайме. Просто не реализовываем и опять пропустили непонятный гол»

Ванья Дркушич считает, что «Зенит» заслуживал победы в матче с ЦСКА (1:1).

– Справедливая ничья?

– Я думаю, что нет. У ЦСКА было только два удара в створ ворот, один гол, а у нас было много моментов уже в первом тайме.

Просто здесь не реализовываем, как и во втором тайме матча с «Рубином ». Опять пропустили непонятный гол в концовке первого тайма.

Но команда старается, работает, нужно просто двигаться дальше, – заявил защитник «Зенита ».

