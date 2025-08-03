«Бавария» отдала Пальинью «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро с учетом бонусов. Хавбека можно выкупить за 25+5 млн, мюнхенцы брали его за 51+5 млн год назад
Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм».
Английский клуб объявил об аренде полузащитника «Баварии» с правом выкупа.
По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенцы получат вплоть до 5 млн евро с учетом бонусов. В случае активации опции выкупа «Тоттенхэм» переведет еще 25 млн, также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму до 5 млн евро.
Лондонцы берут на себя всю зарплату хавбека – до 10 млн евро в год до вычета налогов.
Пальинья провел в «Баварии» один сезон и принял участие в 17 играх Бундеслиги (среднее время – 39 минут за матч). Подробно со статистикой португальца, приобретенного у «Фулхэма» за 51+5 млн евро, можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
