«Бавария» отдала Пальинью «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро с учетом бонусов. Хавбека можно выкупить за 25+5 млн, мюнхенцы брали его за 51+5 млн год назад

Жоау Пальинья перешел в «Тоттенхэм».

Английский клуб объявил об аренде полузащитника «Баварии» с правом выкупа.

По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, мюнхенцы получат вплоть до 5 млн евро с учетом бонусов. В случае активации опции выкупа «Тоттенхэм » переведет еще 25 млн, также предусмотрены дополнительные выплаты на сумму до 5 млн евро.

Лондонцы берут на себя всю зарплату хавбека – до 10 млн евро в год до вычета налогов.

Пальинья провел в «Баварии» один сезон и принял участие в 17 играх Бундеслиги (среднее время – 39 минут за матч). Подробно со статистикой португальца, приобретенного у «Фулхэма» за 51+5 млн евро , можно ознакомиться здесь .

Фото: tottenhamhotspur.com