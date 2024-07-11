«Бавария» за 51+5 млн евро подписала Пальинью из «Фулхэма». Контракт хавбека – на 4 года

Теги Бавария Сборная Португалии по футболу Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья перешел в «Баварию» из «Фулхэма».

Немецкий клуб подтвердил переход 29-летнего полузащитника.

Соглашение с португальским хавбеком рассчитано до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами за трансфер Жоау Пальиньи.

В прошлом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах АПЛ.

Пальинья выступал за «Фулхэм» с 2022 года. До этого он представлял «Спортинг».

На Евро-2024 он провел 4 матча и получил 2 желтые карточки. Подробная статистика Жоау – здесь.

Фото: fcbayern.com

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61 комментарий
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Ответ Ildar Izmailov
Когда то ЦСКА им интересовался,говорили о трансфере.Здесь местные спецы писали зачем он нужен,нужен опорник типа Вернблума.Сейчас эти комментаторы где?)))
Кто-то в институт поступил, кто-то в армию ушел)
+65
-1
+64
Ответ Константин Шангареев
61 лям за тридцатилетнего игрока? хм...
Только исполнилось 29. До 33 вполне нормальный возраст для его позиции
+44
-5
+39
61 лям за тридцатилетнего игрока? хм...
+53
-16
+37
Ответ Константин Шангареев
61 лям за тридцатилетнего игрока? хм...
Ему только только 29 исполнилось
+28
-5
+23
Когда то ЦСКА им интересовался,говорили о трансфере.Здесь местные спецы писали зачем он нужен,нужен опорник типа Вернблума.Сейчас эти комментаторы где?)))
+24
-4
+20
Ответ Александр Гущин
хороший игрок?
Один из лучших опорников АПЛ
+17
-1
+16
Ответ Ildar Izmailov
Когда то ЦСКА им интересовался,говорили о трансфере.Здесь местные спецы писали зачем он нужен,нужен опорник типа Вернблума.Сейчас эти комментаторы где?)))
ну писали и писали, и чё ? на заборе тоже много что пишут. люди не могут ошибаться ? а ваше мнение всегда верное и не бывает опровергнуто жизнью ?
ошибаются даже типа крутые эксперты на зарплате. чего уж говорите про простых комментаторов.
+16
-1
+15
Ответ Александр Гущин
хороший игрок?
Очень сильный опорник, такой Каземиро на минималках, вообще Витинья и Палинья, два потрясающих игрока на этом евро, столько бегать и роделывать черновой работы за Рона, Леао, походу у их по два сердца у каждого,
+18
-4
+14
Сначала Олисе, теперь Пальинья. Неплохо так "Бавария" утирает нос английским грандам, уводя топов из середняков
+9
-2
+7
Ответ betahemoth
в корне меняет дело)))
Именно
+5
0
+5
Ответ хозяин сити
Очень сильный опорник, такой Каземиро на минималках, вообще Витинья и Палинья, два потрясающих игрока на этом евро, столько бегать и роделывать черновой работы за Рона, Леао, походу у их по два сердца у каждого,
Сейчас он гораздо лучше чем Каземиро. Но если сравнивать с праймовым Каземиро то далеко ему до него
+5
0
+5
Ответ betahemoth
в корне меняет дело)))
Не меняет? С тем же успехом можно написать "41 лям за 28летнего игрока"
+4
0
+4
Ответ Pavel Morozov
Компани будет уволен до нового года, судя по трансферам
а у меня наоборот предчувствие хорошее
+3
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+3
На Евро он стал лидером по отборам (количество сыгранных минут)
+3
0
+3
Ответ scorp19
ну писали и писали, и чё ? на заборе тоже много что пишут. люди не могут ошибаться ? а ваше мнение всегда верное и не бывает опровергнуто жизнью ? ошибаются даже типа крутые эксперты на зарплате. чего уж говорите про простых комментаторов.
Эх и базу выдал👍
+3
0
+3
Добро пожаловать. Должен придать баланс между супер атакой и посредственной защитой. Посмотрим на одного из лучших опорников АПЛ в Бундеслиге
+3
-1
+2
Прошлым летом Ливерпуль предметно рассматривал его на замену Фабиньо, даже переговоры шли. Как и с Баварией, но прошлым летом Бавария не успела выкупить его.
+2
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+2
Помню, года 4 назад, когда он в аренде за Брагу играл и принадлежал Спортингу, клуб принял предложение от ЦСКА, но сам Палинья отказал армейцам. И правильно сделал - стал одним из лучших опорников АПЛ и перешел в Баварию
+2
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Ответ Футбольные Хроники
Значит Горетцка станет запасным
Может быть Горецка уйдёт
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Ответ Александр Гущин
хороший игрок?
Там целая сборная хороших игроков, а на Евро жидко обделались. То ли игроки не настолько хороши, то ли ещё что-то.
+2
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Ответ Ildar Izmailov
Когда то ЦСКА им интересовался,говорили о трансфере.Здесь местные спецы писали зачем он нужен,нужен опорник типа Вернблума.Сейчас эти комментаторы где?)))
А, то есть игрок за это время не мог улучшить свою игру? Интересный прикол
+2
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Ответ Кирилл Лавров
Горецка бокс ту бокс, опорника играет Киммих.
Да и опорники они разного стиля - Киммих про созидание, Палинья про разрушение.
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Ответ Rudenzik
Возраст смущает
Я всегда думал игроков надо оценивать за скиллы, а не возраст.

Ибра почти в сорокет и без коленей тащил Милан.
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Ответ Константин Шангареев
61 лям за тридцатилетнего игрока? хм...
да Бавария ещё 10 ушастых с ним возьмет
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Ответ alexis2020
Угарте переоценен
Ну тут бы я поспорил, уругваец был очень хорош в Спортинге Аморима, собственно благодаря чему и был куплен. Ну не подошел под манеру игры Энрике, при всех талантах разрушителя он не так хорош при работе с мячом. Но ему всего 23 если вовремя уйти то есть вариант возобновить рост и прогресс.
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хороший игрок?
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Ответ scorp19
ну писали и писали, и чё ? на заборе тоже много что пишут. люди не могут ошибаться ? а ваше мнение всегда верное и не бывает опровергнуто жизнью ? ошибаются даже типа крутые эксперты на зарплате. чего уж говорите про простых комментаторов.
В голове прозвучало: "Ошибся. Допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу")
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Ответ Graziano
Бавария пошла шопиться в АПЛ. Сложно представить какую личку они выкатывают чтобы переманить Олисе, который интересен всем в топ6, и Палинью на которого был и есть конкретный спрос.
Бавария это еще выступление в ЛЧ и трофеи,чего не могут предложить МЮ и Челси, Сити и Ливер им вроде как не интересовались, про шпор и Арсенал тоже подобных слухов не было. И возможно у него личка меньше чем у Комана и Гнабри
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Чистый разрушитель, каких сейчас мало. Альтернативой мог стать разве что Угарте из ПСЖ, но ценник там был бы не меньше. В любом случае покупка под новоиспеченного тренера, а стоимость ну таков уж сейчас рынок...
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Ответ alexis2020
Сейчас он гораздо лучше чем Каземиро. Но если сравнивать с праймовым Каземиро то далеко ему до него
Только вот Каземиро почти всю карьеру провел в топовом клубе с топовыми партнёрами, а Палинья тянул середняков и только сейчас будет возможность показать себя на другом уровне.
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