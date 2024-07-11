«Бавария» за 51+5 млн евро подписала Пальинью из «Фулхэма». Контракт хавбека – на 4 года

Жоау Пальинья перешел в «Баварию» из «Фулхэма».

Немецкий клуб подтвердил переход 29-летнего полузащитника.

Соглашение с португальским хавбеком рассчитано до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит 51 миллион евро плюс 5 миллионов бонусами за трансфер .

В прошлом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах .

Пальинья выступал за « » с 2022 года. До этого он представлял «Спортинг».

На Евро-2024 он провел 4 матча и получил 2 желтые карточки. Подробная статистика Жоау – здесь.

Фото: fcbayern.com

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