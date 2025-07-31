«Тоттенхэм» начал переговоры об аренде Пальиньи у «Баварии» (The Athletic)
«Тоттенхэм» хотел бы арендовать Жоау Палинью.
Лондонский клуб ведет переговоры с «Баварией» об аренде полузащитника, сообщает The Athletic.
Как сообщалось ранее, немецкий клуб готов продать игрока этим летом, но «шпоры» предпочитают аренду постоянному контракту.
Португалец перешел в «Баварию» из «Фулхэма» прошлым летом за 51 млн евро.
Футболист провел 25 матчей в своем дебютном сезоне за мюнхенцев. Из них он вышел в стартовом составе лишь в десяти, так как главный тренер «Баварии» Венсан Компани в основном отдавал предпочтение другим полузащитникам.
С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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