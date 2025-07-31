«Тоттенхэм» и «Бавария» близки к согласованию аренды Пальиньи. Осталось уладить детали

Жоау Пальинья близок к переходу в «Тоттенхэм» из «Баварии».

Клубы почти достигли договоренности относительно аренды полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры находятся на продвинутой стадии, сторонам осталось согласовать последние детали. В прошлом сезоне Бундеслиги Пальинья провел 17 матчей. Подробную статистику 30-летнего португальца можно найти здесь .