У ЦСКА 3 победы и 2 ничьих при Челестини, в РПЛ – одна победа в трех турах

ЦСКА не проиграл ни в одном из пяти матчей под руководством Фабио Челестини.

Сегодня армейцы разделили очки с «Зенитом » (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ . Ранее в чемпионате они обыграли «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), в FONBET Кубке России – победили «Локомотив» (2:1), в игре за OLIMPBET Суперкубок России – одолели «Краснодар» (1:0). 9 августа ЦСКА встретится с «Рубином» в чемпионате.