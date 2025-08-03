У ЦСКА 3 победы и 2 ничьих при Челестини, в РПЛ – одна победа в трех турах
ЦСКА не проиграл ни в одном из пяти матчей под руководством Фабио Челестини.
Сегодня армейцы разделили очки с «Зенитом» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Ранее в чемпионате они обыграли «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0), в FONBET Кубке России – победили «Локомотив» (2:1), в игре за OLIMPBET Суперкубок России – одолели «Краснодар» (1:0).
9 августа ЦСКА встретится с «Рубином» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
