Семак про 1:1 с ЦСКА: «Это потеря очков. «Зенит» пропустил необязательный гол, а во 2-м тайме устал, терял концентрацию. 5 очков после 3 туров – мало»

Сергей Семак огорчен ничьей с ЦСКА (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

– В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч.

Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.

– Что было неправильно в моменте с пропущенным мячом?

– Здесь мы сыграли нормально, заблокировали, но здесь и мастерство нападающего Алеррандро , который принял и быстро пробил. Хоть удар и получился не сильным, но был точным.

– Как оцените игру Вендела?

– В концовке устал, конечно, но в целом играл очень активно и полезно, мог забить, но попал в защитника.

– Пять очков после трех туров мало?

– Конечно мало, – сказал главный тренер «Зенита ».