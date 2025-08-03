Соболев про 1:1 с ЦСКА: «В 1-м тайме «Зениту» не хватало страсти, азарта, агрессии. Момент с пенальти – обычный, и до этого много было»

Александр Соболев высказался о пенальти в матче с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ .

На 76-й минуте Соболев сравнял счет с пенальти , который был назначен судьей Артемом Чистяковым после падения Густаво Мантуана в борьбе с Данилом Круговым в штрафной площади армейцев.

– Я считаю, что первый тайм ЦСКА по делу выиграл, потому что «Зениту » не хватало страсти, азарта, агрессии и в атаке, и в стыках. ЦСКА агрессивно играл, за счет этого забил гол. Во втором тайме изменился настрой.

Момент с пенальти – обычный, и до этого много было. До игры знал, куда буду бить. Небольшое волнение было, все‑таки ответственность.

– Была ли дискуссия, кто должен исполнять пенальти?

– Перед игрой было написано, что Мостовой, его на поле не было. Сориентировались на поле. Никто спорить не стал. До игры специально пробил Кержакову пенальти в этот угол, – сказал нападающий «Зенита».