Дзюба об 1:1 со «Спартаком»: «Разочарован, расстроен, разбит»

Артем Дзюба заявил, что разочарован результатом игры со «Спартаком».

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с московской командой (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ . Красно-белые вышли вперед на 2-й добавленной к основному времени минуте, Дзюба сравнял счет с пенальти на 94-й.

«Без комментариев, извините. Разочарован, расстроен, разбит», – сказал нападающий «Акрона ».