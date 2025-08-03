Дзюба об 1:1 со «Спартаком»: «Разочарован, расстроен, разбит»
Артем Дзюба заявил, что разочарован результатом игры со «Спартаком».
«Акрон» на своем поле сыграл вничью с московской командой (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Красно-белые вышли вперед на 2-й добавленной к основному времени минуте, Дзюба сравнял счет с пенальти на 94-й.
«Без комментариев, извините. Разочарован, расстроен, разбит», – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
