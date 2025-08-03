56

Дзюба об 1:1 со «Спартаком»: «Разочарован, расстроен, разбит»

Артем Дзюба заявил, что разочарован результатом игры со «Спартаком».

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с московской командой (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Красно-белые вышли вперед на 2-й добавленной к основному времени минуте, Дзюба сравнял счет с пенальти на 94-й. 

«Без комментариев, извините. Разочарован, расстроен, разбит», – сказал нападающий «Акрона». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Спартака» Литвинов о синяке под глазом: «Судья посчитал, что я сам об колено ударился. У него спросите про это»
183 августа, 14:34
Тедеев об 1:1: «Гол «Спартака» нельзя было засчитывать, Кукуян обязан среагировать на фол – это его ошибка. Бить пенальти – роль Дзюбы, ни Пестряков, ни Лончар не должны были подходить»
833 августа, 14:01
Станковичу подарили аптечку после матча с «Акроном» – он говорил, что беспокоится о своем здоровье. Тренер «Спартака» не стал ее забирать, оставив на столе
1143 августа, 13:45
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
436 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
1051 минуту назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
11сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
17сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
84сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
42сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
81сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» покупает вратаря «Лейпцига» Бласвиха за 2+1 млн евро (Филипп Хинце)
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
613 минут назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
918 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
222 минуты назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
238 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
358 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
7сегодня, 18:13Live
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
12сегодня, 18:07Live
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
сегодня, 18:06
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото