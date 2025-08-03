Защитник «Спартака» Литвинов о синяке под глазом: «Судья посчитал, что я сам об колено ударился. У него спросите про это»
Руслан Литвинов высказался о синяке под глазом после игры с «Акроном».
«Спартак» ранее сыграл вничью с «Акроном» – 1:1. Главным арбитром матча был Павел Кукуян.
– Когда успели получить [синяк под глазом]?
– В первом тайме. Судья посчитал, что я сам об колено ударился. У него спросите про это, – сказал защитник «Спартака».
Московская команда набрала 4 очка. В следующем туре «Спартак» 9 августа в гостях сыграет с «Локомотивом».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости