Тедеев об 1:1: «Гол «Спартака» нельзя было засчитывать, Кукуян обязан среагировать на фол – это его ошибка. Бить пенальти – роль Дзюбы, ни Пестряков, ни Лончар не должны были подходить»

Заур Тедеев подвел итоги матча «Акрона» со «Спартаком».

Команды сыграли вничью (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ .

«В первом тайме мы точно создали один стопроцентный момент, когда Болдырев пробил неудачно. Такое случается – молодой парень, ничего страшного. Я остался доволен первым таймом. Мы выполняли все, что планировали, заставляли «Спартак » ошибаться. Все было закономерно, но не хватило забитого мяча.

Те случаи, в которых мы были хороши, а это прессинг в первом тайм… Нам не хватило той энергетики, которая была в первые 45 минут. Соперник вдесятером стал выходить лучше из-под нашего прессинга.

Мы остались довольны игрой. Мы не забили пенальти. Уверен, что мяч «Спартака» нельзя было засчитывать, потому что до этого в эпизоде с нашей контратакой игрок «Спартака» абсолютно правильно реализовывал тактический фол и тянул рукой нашего игрока. Судья был обязан среагировать. Арбитр имеет право на ошибку, но, мне кажется, это именно она и была.

Ни Пестряков, ни Лончар не должны были подходить к пенальти, так как это роль Дзюбы. Во второй раз человек просто подошел и забил мяч. Нереализованный пенальти в Кубке России ни на что не влияет, я не менял своего решения. Возможно, Дзюба в этой ситуации подумал, что будет правильно, если сейчас пробьет Лончар», – отметил главный тренер «Акрона».

Кукуян после ВАР назначил пенальти «Спартаку» – Максименко задел в штрафной Болдырева, прокинувшего мяч в лицевую. Лончар пробил выше ворот