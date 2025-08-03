Артем Дзюба: «Должны были обыгрывать «Спартак». Очень обидно. Я разочарован в себе»
Артем Дзюба считает, что «Акрон» должен был обыгрывать «Спартак».
Матч Мир РПЛ завершился вничью 1:1. Дзюба с пенальти сравнял счет на 94-й минуте.
«Второй раз должны были обыгрывать «Спартак». Очень обидно.
Я разочарован в себе», – сказал форвард «Акрона».
У Дзюбы 11 голов за 23 матча против «Спартака» – воспитанник красно-белых забил с пенальти в составе «Акрона»
