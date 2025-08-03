У Дзюбы 11 голов за 23 матча против «Спартака» – воспитанник красно-белых забил с пенальти в составе «Акрона»
Артем Дзюба забил 11-й гол в ворота «Спартака».
Сегодня форвард «Акрона» реализовал пенальти в ворота красно-белых на 94-й минуте.
Этот матч стал для Дзюбы 23-м против «Спартака». На его счету 11 голов во всех турнирах (9 в Мир РПЛ и 2 в Фонбет Кубке России).
Ранее он забивал бывшей команде, играя за «Зенит», «Локомотив» и «Акрон».
Напомним, Дзюба – воспитанник «Спартака», за который он выступал в 2006-2015 годах с перерывами на аренды в другие клубы.
