Дзюба забил 242-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола
Артем Дзюба обновил рекорд по голам в российском футболе.
Нападающий «Акрона» забил с пенальти «Спартаку» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
Теперь на счету Дзюбы 242 гола на клубном уровне и за сборную России.
Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
