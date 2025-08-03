Агент Барбоза допустил, что Жедсон станет одним из сильнейших игроков РПЛ: «Спартак» можно похвалить за этот трансфер. Грамотный ход»

Паулу Барбоза оценил переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак».

— Жедсон — топовый игрок, очень сильный футболист большого уровня! Способен делать разницу на поле. «Спартак » должен быть доволен этой сделкой. Красно-белые заполучили качественного полузащитника.

— За 27 миллионов евро.

— Вот тут я не уверен. Сумма, которая фигурирует в прессе, все же завышена. Думаю, клубы остановились на отметке в 20 миллионов. Плюс, видимо, прописали какие-то бонусы в том случае, если Жедсон добьется определенных результатов.

Возможно, москвичам еще придется доплатить от 2 до 5 миллионов. В любом случае, я редко это делаю, но здесь «Спартак», конечно, можно похвалить за этот трансфер. Грамотный ход. Португалец был ведущим футболистом в «Бешикташе», поиграл в «Бенфике», «Галатасарае», попробовал свои силы в «Тоттенхэме». У него есть в активе матчи за национальную сборную.

Если в «Спартаке» все будет стабильно, Жедсон станет лидером красно-белых. Я даже вполне допускаю, что он станет одним из сильнейших футболистов во всей РПЛ. Фернандеш подкупает не только своими игровыми качествами, но и дисциплиной. Профессионализмом!

— Совместимы ли на поле Барко и Жедсон?

— Решать, конечно, Станковичу, но, на мой взгляд, никаких противопоказаний к тому, чтобы аргентинец и португалец играли вместе, нет. Барко не стоит опасаться за свое место в составе. Жедсон может эффективно действовать рядом с ним.

— Некоторых смущает то, что Жедсон едет в Россию прежде всего из-за денег. Если он такой сильный, почему не перешел, допустим, в испанский клуб?

— Я, опять же, не сильно верю в те цифры, которые фигурируют в СМИ.

— Вы о зарплате в 2,5 миллиона евро?

— Да, думаю, она ниже. У Жедсона еще с прошлого года сидела в голове мысль уехать в РПЛ . Его заинтересовал проект «Спартака». Он отказался от других вариантов — более интересных в финансовом плане. Захотел проявить себя в составе красно-белых, так как посчитал, что в этом клубе сможет развиваться и сделать шаг вперед, – сказал футбольный агент.