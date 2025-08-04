3471

Чемпионат России. «Рубин» победил «Сочи»

В Мир РПЛ завершился 3-й тур.

В субботу «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» в Грозном победил «Пари НН» (3:2), «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» (4:1).

В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Акроном» (1:1), «Зенит» дома поделил очки с ЦСКА (1:1).

В понедельник «Рубин» обыграл «Сочи» (2:1).

Чемпионат России

3-й тур

Премьер-лига. 3 тур
4 августа 17:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 1
Сочи
Матч окончен
Чумич
87’
86’
  Грицаенко
Ходжа   Иванов
84’
81’
Гуарирапа
78’
Зиньковский   Ежов
  Даку
78’
Даку
71’
Шабанхаджай   Чумич
70’
Юкич   Йочич
70’
69’
Игнатов   Мухин
Рожков   Безруков
58’
54’
Зиньковский
46’
Васильев   Кравцов
2тайм
Перерыв
30’
Алвес
26’
Магаль   Заика
26’
Аберден   Литвинов
18’
Аберден
  Даку
12’
Рубин
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Юкич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Нигматуллин, Йочич, Васильев, Иванов, Апшацев, Мукба, Безруков, Зотов, Ежов, Чумич, Ломовицкий, Нижегородов
1тайм
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Алвес, Аберден, Магаль, Сааведра, Зиньковский, Игнатов, Васильев, Крамарич, Гуарирапа
Запасные: Заика, Осипов, Дюпин, Барт, Литвинов, Чирков, Мухин, Кравцов, Коваленко, Корнеев, Ежов, Федоров
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
2 августа 15:00, Ростов Арена
Ростов
Завершен
1 - 4
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+2’
Рассказов
Сулейманов
87’
Миронов
86’
84’
  Витюгов
Мохеби   Аджаса
81’
78’
Печенин   Гальдамес
77’
Рахманович   Олейников
Мелехин
76’
74’
  Раков
  Голенков
66’
Мелехин
64’
63’
Сутормин   Рассказов
63’
Марин   Витюгов
Щетинин   Миронов
58’
Комаров   Сулейманов
58’
Жбанов   Тарасов
58’
56’
  Божин
56’
Баняц   Фернандо
2тайм
Перерыв
Лангович
33’
11’
  Раков
Ростов
Ятимов, Жбанов, Вахания, Мелехин, Лангович, Кучаев, Прохин, Мохеби, Комаров, Щетинин, Голенков
Запасные: Тарасов, Шанталий, Семенчук, Радченко, Бабакин, Одоевский, Миронов, Байрамян, Аджаса, Азнауров, Шамонин, Сулейманов
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Бабкин, Баняц, Сутормин, Марин, Рахманович, Раков
Запасные: Фернандо, Витюгов, Бобер, Олейников, Игнатенко, Рассказов, Евгеньев, Кокарев, Фролов, Гальдамес, Иванисеня
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
2 августа 17:30, Ахмат-Арена
Пари НН
Завершен
2 - 3
Локомотив
Матч окончен
90’
+5’
Пиняев
Александров
85’
84’
Воробьев   Годяев
Карич
83’
75’
Рамирес
72’
Воробьев
  Весино
71’
70’
Батраков   Комличенко
Грулев   Сифас
63’
Лесовой   Ивлев
63’
Майга   Весино
63’
62’
  Пиняев
61’
Бакаев   Пиняев
  Грулев
60’
59’
  Батраков
Боселли
57’
Фаринья   Каккоев
46’
46’
Ненахов   Рамирес
2тайм
Перерыв
Грулев
45’
+2’
Фаринья
43’
29’
  Воробьев
1’
Ненахов
Пари НН
Медведев, Кастильо, Карич, Александров, Фаринья, Лесовой, Майга, Вешнер Тичич, Олусегун, Боселли, Грулев
Запасные: Бреславцев, Ивлев, Сифас, Крашевский, Ермаков, Карапузов, Весино, Лукьянов, Каккоев, Шнапцев, Генералов
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Годяев, Лантратов, Веселов, Рамирес, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Фассон, Пиняев, Комличенко, Мялковский
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
2 августа 17:30, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
1 - 0
Динамо
Матч окончен
Кривцов
90’
+4’
Сперцян   Ленини
90’
+1’
  Кордоба
87’
Батчи   Сантос
84’
Черников
80’
79’
Касерес
76’
Диас   Зайнутдинов
76’
Александров   Смелов
76’
Кутицкий   Зайдензаль
Кордоба
74’
Дуглас   Кривцов
74’
Виктор Са   Кобнан Дэвид
74’
63’
Гладышев   Макаров
2тайм
Перерыв
42’
Кутицкий
Петров
35’
32’
Карпин
13’
Фомин
Мусаев
12’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Дж. Гонсалес, Корякин, Стежко, Жубал, Кривцов, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Ленини, Козлов, Сантос
1тайм
Динамо:
Лунев, Диас, Маричаль, Кутицкий, Касерес, Глебов, Александров, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Зайнутдинов, Бабаев, Лещук, Балахонов, Макаров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Боков, Исаев, Зайдензаль
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 10:30, Самара-Арена
Акрон
Завершен
1 - 1
Спартак
Матч окончен
  Дзюба
90’
+4’
90’
+2’
  Солари
Болдырев   Дмитриев
90’
90’
Максименко
Кузьмин
90’
86’
Барко   Зорин
86’
Мартинс Перейра   Зобнин
Пестряков   Тавареш
77’
Лончар   Кузьмин
73’
Лончар
64’
Джурасович
57’
46’
Рябчук   Солари
46’
Жедсон Фернандеш   Дмитриев
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Угальде   Денисов
45’
+2’
Хлусевич
45’
+1’
Хлусевич
Бокоев
45’
Джаковац
5’
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Эшковал, Тавареш, Тереховский, Данилин, Кузьмин, Базилевский, Шершов, Дмитриев, Попенков
1тайм
Спартак:
Максименко, Рябчук, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Мартинс Перейра, Угальде, Гарсия
Запасные: Гузиев, Дмитриев, Пруцев, Зорин, Солари, Помазун, Денисов, Зобнин, Довбня, Бабич, Массалыга
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 12:45, Ростех Арена
Балтика
Завершен
3 - 2
Оренбург
Матч окончен
Йенне
90’
+3’
Саусь   Ковалев
90’
+2’
89’
Татаев
Петров   Беликов
85’
83’
Квеквескири   Бубанья
Андраде
82’
80’
Татаев
Оффор
77’
77’
Болотов
77’
Квеквескири
72’
Савельев   Гузина
69’
  Гюрлюк
  Оффор
64’
Петров   Мурид
61’
Александр Хиль   Оффор
61’
57’
  Болотов
56’
Зотов   Косерик
56’
Камилов   Болотов
  Петров
48’
Петров
46’
Титков   Йенне
46’
46’
Оганесян   Гюрлюк
2тайм
Перерыв
Титков
32’
  Александр Хиль
22’
Балтика
Бориско, Андраде, Гассама, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Беликов, Уткин, Йенне, Луна, Филин, Мохаммад, Стефанович, Любаков, Ковач, Мурид, Ковалев, Оффор
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Зотов, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Камилов, Квеквескири, Рыбчинский, Оганесян, Савельев
Запасные: Томпсон, Бубанья, Гюрлюк, Ходанович, Сысуев, Косерик, Хотулев, Сыщенко, Ломакин, Гузина, Болотов, Поройков
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 15:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
1 - 1
ЦСКА
Матч окончен
90’
+6’
Мойзес
Педро   Ерохин
88’
85’
Круговой   Абдулкадыров
Вендел   Глушенков
84’
  Соболев
76’
74’
Акинфеев
70’
Глебов   Койта
70’
Алвес   Верде
64’
Кисляк
Кассьерра   Гонду
63’
Мостовой   Соболев
63’
Жерсон   Вега
62’
62’
Алеррандро   Мусаев
2тайм
Перерыв
33’
  Алеррандро
Зенит
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Мостовой, Вендел, Жерсон, Педро, Кассьерра
Запасные: Мостовой, Горшков, Адамов, Вендел, Жерсон, Адамов, Кержаков, Михайлов, Алип, Кассьерра, Эракович, Педро
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Алвес, Алеррандро
Запасные: Пономарчук, Сериков, Глебов, Баровский, Алвес, Рядно, Алеррандро, Тороп, Бандикян, Круговой
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
3 августа 17:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 0
Ахмат
Матч окончен
Джабраилов
90’
+6’
90’
Ндонг
Сундуков   Будунов
85’
Зинович
79’
73’
Самородов   Гаджиев
Агаларов   Зинович
64’
Магомедов   Джабраилов
62’
Хоссейннежад   Сердеров
61’
Табидзе
61’
60’
Касинтура   Мансилья
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Ибишев   Ндонг
45’
Ибишев
42’
Касинтура
Хоссейннежад
19’
  Агаларов
1’
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Сундуков, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Магомедов, Агаларов
Запасные: Шихалиев, Зинович, Аззи, Акаев, Ахмедов, Помешкин, Волк, Сердеров, Джабраилов, Гаджиев, Будунов
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Ульянов, Шатара, Уциев, Ндонг, Магомедов, Талаль, Гаджиев, Заре, Мансилья
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoПари НН
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКрылья Советов
logoАкрон
logoДинамо Москва
logoСочи
logoАхмат
logoЦСКА
logoРубин
logoОренбург
logoДинамо Махачкала
logoБалтика
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»
453 минуты назад
Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Хотел более статусную команду, но за такую сумму пойти можно»
4сегодня, 02:29
«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт
7сегодня, 01:59
Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»
9сегодня, 01:28
«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации
52вчера, 22:03
«Фортуна» отказалась от подписания израильского форварда «Гранады» Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы, из-за протеста фанатов
20вчера, 21:58
30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)
65вчера, 21:43
Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме
75вчера, 21:33
«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы
18вчера, 21:23
Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела – великий человек, он оказал огромное влияние. В спорте – Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»
34вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для «Порту» и всей Португалии»
115 минут назад
Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»
32 минуты назад
Слот о Виртце: «Кроссы и забросы Трента были крайне важны. Фло тоже обладает этими качествами, только на другой позиции. Он дает креатив»
2сегодня, 02:46
Сычев опроверг уход с поста президента «Иртыша»: «Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу»
сегодня, 02:15
Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»
сегодня, 01:42
Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»
сегодня, 01:13
«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»
3вчера, 21:32
Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты: «Он сказал бы мне делать свою работу, не думать о нем. Я так и поступлю, а потом поплачу»
5вчера, 20:59Фото
Гонсало получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Мбаппе. Последним среди испанцев под ним играл Сольдадо в сезоне-2007/08 (Альберто Перейро)
2вчера, 20:58
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Неман» против «Клаксвика», в четверг «Арис» Кокорина примет АЕК, «Астана» сыграет на выезде с «Лозанной»
2вчера, 18:45Live