Чемпионат России. «Рубин» победил «Сочи»

В Мир РПЛ завершился 3-й тур.

В субботу «Краснодар » обыграл московское «Динамо » (1:0), «Локомотив » в Грозном победил «Пари НН » (3:2), «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» (4:1).

В воскресенье «Спартак » на выезде сыграл вничью с «Акроном» (1:1), «Зенит» дома поделил очки с ЦСКА (1:1).

В понедельник «Рубин» обыграл «Сочи» (2:1).

Чемпионат России

3-й тур

Премьер-лига. 3 тур 2 августа 17:30, Ахмат-Арена Пари НН Завершен 2 - 3 Локомотив Матч окончен 90’ +5’ Пиняев Александров 85’ 84’ Воробьев Годяев Карич 83’ 75’ Рамирес 72’ Воробьев Весино

71’ 70’ Батраков Комличенко Грулев Сифас 63’ Лесовой Ивлев 63’ Майга Весино 63’ 62’ Пиняев

61’ Бакаев Пиняев Грулев

60’ 59’ Батраков

Боселли 57’ Фаринья Каккоев 46’ 46’ Ненахов Рамирес 2 тайм Перерыв Грулев 45’ +2’ Фаринья 43’ 29’ Воробьев

1’ Ненахов Пари НН Медведев, Кастильо, Карич, Александров, Фаринья, Лесовой, Майга, Вешнер Тичич, Олусегун, Боселли, Грулев Запасные: Бреславцев, Ивлев, Сифас, Крашевский, Ермаков, Карапузов, Весино, Лукьянов, Каккоев, Шнапцев, Генералов 1 тайм Локомотив: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев Запасные: Годяев, Лантратов, Веселов, Рамирес, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Фассон, Пиняев, Комличенко, Мялковский

Премьер-лига. 3 тур 2 августа 17:30, Ozon Арена Краснодар Завершен 1 - 0 Динамо Матч окончен Кривцов 90’ +4’ Сперцян Ленини 90’ +1’ Кордоба

87’ Батчи Сантос 84’ Черников 80’ 79’ Касерес 76’ Диас Зайнутдинов 76’ Александров Смелов 76’ Кутицкий Зайдензаль Кордоба 74’ Дуглас Кривцов 74’ Виктор Са Кобнан Дэвид 74’ 63’ Гладышев Макаров 2 тайм Перерыв 42’ Кутицкий Петров 35’ 32’ Карпин 13’ Фомин Мусаев 12’ Краснодар Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба Запасные: Дж. Гонсалес, Корякин, Стежко, Жубал, Кривцов, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Ленини, Козлов, Сантос 1 тайм Динамо: Лунев, Диас, Маричаль, Кутицкий, Касерес, Глебов, Александров, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев Запасные: Зайнутдинов, Бабаев, Лещук, Балахонов, Макаров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Боков, Исаев, Зайдензаль

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 10:30, Самара-Арена Акрон Завершен 1 - 1 Спартак Матч окончен Дзюба

90’ +4’ 90’ +2’ Солари

Болдырев Дмитриев 90’ 90’ Максименко Кузьмин 90’ 86’ Барко Зорин 86’ Мартинс Перейра Зобнин Пестряков Тавареш 77’ Лончар Кузьмин 73’ Лончар 64’ Джурасович 57’ 46’ Рябчук Солари 46’ Жедсон Фернандеш Дмитриев 2 тайм Перерыв 45’ +5’ Угальде Денисов 45’ +2’ Хлусевич 45’ +1’ Хлусевич Бокоев 45’ Джаковац 5’ Акрон Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков Запасные: Васютин, Эшковал, Тавареш, Тереховский, Данилин, Кузьмин, Базилевский, Шершов, Дмитриев, Попенков 1 тайм Спартак: Максименко, Рябчук, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Мартинс Перейра, Угальде, Гарсия Запасные: Гузиев, Дмитриев, Пруцев, Зорин, Солари, Помазун, Денисов, Зобнин, Довбня, Бабич, Массалыга

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 12:45, Ростех Арена Балтика Завершен 3 - 2 Оренбург Матч окончен Йенне 90’ +3’ Саусь Ковалев 90’ +2’ 89’ Татаев Петров Беликов 85’ 83’ Квеквескири Бубанья Андраде 82’ 80’ Татаев Оффор 77’ 77’ Болотов 77’ Квеквескири 72’ Савельев Гузина 69’ Гюрлюк

Оффор

64’ Петров Мурид 61’ Александр Хиль Оффор 61’ 57’ Болотов

56’ Зотов Косерик 56’ Камилов Болотов Петров

48’ Петров 46’ Титков Йенне 46’ 46’ Оганесян Гюрлюк 2 тайм Перерыв Титков 32’ Александр Хиль

22’ Балтика Бориско, Андраде, Гассама, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Беликов, Уткин, Йенне, Луна, Филин, Мохаммад, Стефанович, Любаков, Ковач, Мурид, Ковалев, Оффор 1 тайм Оренбург: Овсянников, Ведерников, Зотов, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Камилов, Квеквескири, Рыбчинский, Оганесян, Савельев Запасные: Томпсон, Бубанья, Гюрлюк, Ходанович, Сысуев, Косерик, Хотулев, Сыщенко, Ломакин, Гузина, Болотов, Поройков

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 15:00, Стадион Санкт-Петербург Зенит Завершен 1 - 1 ЦСКА Матч окончен 90’ +6’ Мойзес Педро Ерохин 88’ 85’ Круговой Абдулкадыров Вендел Глушенков 84’ Соболев

76’ 74’ Акинфеев 70’ Глебов Койта 70’ Алвес Верде 64’ Кисляк Кассьерра Гонду 63’ Мостовой Соболев 63’ Жерсон Вега 62’ 62’ Алеррандро Мусаев 2 тайм Перерыв 33’ Алеррандро

Зенит Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Мостовой, Вендел, Жерсон, Педро, Кассьерра Запасные: Мостовой, Горшков, Адамов, Вендел, Жерсон, Адамов, Кержаков, Михайлов, Алип, Кассьерра, Эракович, Педро 1 тайм ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Алвес, Алеррандро Запасные: Пономарчук, Сериков, Глебов, Баровский, Алвес, Рядно, Алеррандро, Тороп, Бандикян, Круговой

Премьер-лига. 3 тур 3 августа 17:30, Анжи-Арена Динамо Махачкала Завершен 1 - 0 Ахмат Матч окончен Джабраилов 90’ +6’ 90’ Ндонг Сундуков Будунов 85’ Зинович 79’ 73’ Самородов Гаджиев Агаларов Зинович 64’ Магомедов Джабраилов 62’ Хоссейннежад Сердеров 61’ Табидзе 61’ 60’ Касинтура Мансилья 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Ибишев Ндонг 45’ Ибишев 42’ Касинтура Хоссейннежад 19’ Агаларов

1’ Динамо Махачкала Магомедов, Табидзе, Сундуков, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Магомедов, Агаларов Запасные: Шихалиев, Зинович, Аззи, Акаев, Ахмедов, Помешкин, Волк, Сердеров, Джабраилов, Гаджиев, Будунов 1 тайм Ахмат: Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате Запасные: Ульянов, Шатара, Уциев, Ндонг, Магомедов, Талаль, Гаджиев, Заре, Мансилья

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ