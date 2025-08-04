Чемпионат России. «Рубин» победил «Сочи»

В Мир РПЛ завершился 3-й тур.
В субботу «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (1:0), «Локомотив» в Грозном победил «Пари НН» (3:2), «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» (4:1).
В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Акроном» (1:1), «Зенит» дома поделил очки с ЦСКА (1:1).
В понедельник «Рубин» обыграл «Сочи» (2:1).
Чемпионат России
3-й тур
Рубин
Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Юкич, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Нигматуллин, Йочич, Васильев, Иванов, Апшацев, Мукба, Безруков, Зотов, Ежов, Чумич, Ломовицкий, Нижегородов
Сочи:
Дегтев, Макарчук, Алвес, Аберден, Магаль, Сааведра, Зиньковский, Игнатов, Васильев, Крамарич, Гуарирапа
Запасные: Заика, Осипов, Дюпин, Барт, Литвинов, Чирков, Мухин, Кравцов, Коваленко, Корнеев, Ежов, Федоров
Ростов
Ятимов, Жбанов, Вахания, Мелехин, Лангович, Кучаев, Прохин, Мохеби, Комаров, Щетинин, Голенков
Запасные: Тарасов, Шанталий, Семенчук, Радченко, Бабакин, Одоевский, Миронов, Байрамян, Аджаса, Азнауров, Шамонин, Сулейманов
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Бабкин, Баняц, Сутормин, Марин, Рахманович, Раков
Запасные: Фернандо, Витюгов, Бобер, Олейников, Игнатенко, Рассказов, Евгеньев, Кокарев, Фролов, Гальдамес, Иванисеня
Пари НН
Медведев, Кастильо, Карич, Александров, Фаринья, Лесовой, Майга, Вешнер Тичич, Олусегун, Боселли, Грулев
Запасные: Бреславцев, Ивлев, Сифас, Крашевский, Ермаков, Карапузов, Весино, Лукьянов, Каккоев, Шнапцев, Генералов
Локомотив:
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Годяев, Лантратов, Веселов, Рамирес, Ньямси, Погостнов, Салтыков, Сарвели, Фассон, Пиняев, Комличенко, Мялковский
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Дж. Гонсалес, Корякин, Стежко, Жубал, Кривцов, Кобнан Дэвид, Голиков, Хмарин, Ленини, Козлов, Сантос
Динамо:
Лунев, Диас, Маричаль, Кутицкий, Касерес, Глебов, Александров, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Зайнутдинов, Бабаев, Лещук, Балахонов, Макаров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Боков, Исаев, Зайдензаль
Жедсон Фернандеш Дмитриев
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Васютин, Эшковал, Тавареш, Тереховский, Данилин, Кузьмин, Базилевский, Шершов, Дмитриев, Попенков
Спартак:
Максименко, Рябчук, Дуарте, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Мартинс Перейра, Угальде, Гарсия
Запасные: Гузиев, Дмитриев, Пруцев, Зорин, Солари, Помазун, Денисов, Зобнин, Довбня, Бабич, Массалыга
Балтика
Бориско, Андраде, Гассама, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Беликов, Уткин, Йенне, Луна, Филин, Мохаммад, Стефанович, Любаков, Ковач, Мурид, Ковалев, Оффор
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Зотов, Чичинадзе, Касимов, Татаев, Камилов, Квеквескири, Рыбчинский, Оганесян, Савельев
Запасные: Томпсон, Бубанья, Гюрлюк, Ходанович, Сысуев, Косерик, Хотулев, Сыщенко, Ломакин, Гузина, Болотов, Поройков
Зенит
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Мантуан, Барриос, Мостовой, Вендел, Жерсон, Педро, Кассьерра
Запасные: Мостовой, Горшков, Адамов, Вендел, Жерсон, Адамов, Кержаков, Михайлов, Алип, Кассьерра, Эракович, Педро
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Алвес, Алеррандро
Запасные: Пономарчук, Сериков, Глебов, Баровский, Алвес, Рядно, Алеррандро, Тороп, Бандикян, Круговой
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Сундуков, Шумахов, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Магомедов, Агаларов
Запасные: Шихалиев, Зинович, Аззи, Акаев, Ахмедов, Помешкин, Волк, Сердеров, Джабраилов, Гаджиев, Будунов
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Ибишев, Гандри, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Ульянов, Шатара, Уциев, Ндонг, Магомедов, Талаль, Гаджиев, Заре, Мансилья
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ