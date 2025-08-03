  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ягудин о видео Жедсона из аэропорта: «Крайне удивительно, если это прихоть «Спартака». Он звезда команды, самый дорогой игрок – мог прийти и сказать СМИ, что устал»
10

Ягудин о видео Жедсона из аэропорта: «Крайне удивительно, если это прихоть «Спартака». Он звезда команды, самый дорогой игрок – мог прийти и сказать СМИ, что устал»

Алексей Ягудин отреагировал на видео с Жедсоном Фернандешем из аэропорта.

На этой неделе новичок «Спартака» прилетел во Внуково для завершения перехода в московский клуб. Португалец и встречавший его человек убежали от журналистов, дожидавшихся игрока в аэропорту. Красно-белые подписали полузащитника из «Бешикташа» за 20,78+7,27 миллиона евро и обновили свой трансферный рекорд.

– Во время общения с журналистами вы упомянули про новичка «Спартака» Жедсона, который убегал от журналистов в аэропорту. Что вы думаете про это?

– Надо понять, чья это была прихоть или затея. Может, он и сам не хотел. Может, он очень устал. Но если это прихоть «Спартака», то для меня это крайне удивительно.

Это звезда, основа команды, самый дорогой игрок... И что теперь? Почему? Одни вопросы, а ответов нет.

Если это сам игрок [решил], то ты приди и скажи СМИ, что устал, нет желания просто. Для меня это непонятно, – отметил олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Жедсон о забеге в аэропорту: «Такое случается, когда нужно избежать неприятностей. Меня не тревожит, как я выгляжу на видео»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЖедсон Фернандеш
logoСпорт-Экспресс
logoАлексей Ягудин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жедсон убегал от журналистов в аэропорту – что это было? И зачем новичка «Спартака» догоняли?
10430 июля, 22:10
«Динамо» высмеяло встречу «Спартаком» Жедсона в аэропорту: «Журналисты узнали, что Тюкавин вылетает в Китай. К счастью, теперь мы знаем, как вести себя в таких случаях»
8830 июля, 16:33Видео
Мостовой о встрече Жедсона в аэропорту: «Смешно! Понимаю, когда приезжает какая-то звезда, а у нас 90% не знают, как он выглядит. Ну и неправильно хватать игрока и не дать ему поговорить»
4130 июля, 14:42
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
129 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
744 минуты назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
11сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
41сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
78сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
56 минут назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
611 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
215 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
231 минуту назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
351 минуту назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
753 минуты назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1159 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
сегодня, 18:06
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14