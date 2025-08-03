Ягудин о видео Жедсона из аэропорта: «Крайне удивительно, если это прихоть «Спартака». Он звезда команды, самый дорогой игрок – мог прийти и сказать СМИ, что устал»

Алексей Ягудин отреагировал на видео с Жедсоном Фернандешем из аэропорта.

На этой неделе новичок «Спартака» прилетел во Внуково для завершения перехода в московский клуб. Португалец и встречавший его человек убежали от журналистов, дожидавшихся игрока в аэропорту. Красно-белые подписали полузащитника из «Бешикташа» за 20,78+7,27 миллиона евро и обновили свой трансферный рекорд.

– Во время общения с журналистами вы упомянули про новичка «Спартака» Жедсона, который убегал от журналистов в аэропорту. Что вы думаете про это?

– Надо понять, чья это была прихоть или затея. Может, он и сам не хотел. Может, он очень устал. Но если это прихоть «Спартака», то для меня это крайне удивительно.

Это звезда, основа команды, самый дорогой игрок... И что теперь? Почему? Одни вопросы, а ответов нет.

Если это сам игрок [решил], то ты приди и скажи СМИ, что устал, нет желания просто. Для меня это непонятно, – отметил олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Жедсон о забеге в аэропорту: «Такое случается, когда нужно избежать неприятностей. Меня не тревожит, как я выгляжу на видео»