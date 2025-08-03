Станкович про Жедсона в старте «Спартака» на «Акрон»: «Большим футболистам не нужно много времени на адаптацию»

Деян Станкович прокомментировал включение Жедсона в стартовый состав «Спартака».

Жедсон выйдет в старте на игру с «Акроном», о трансфере игрока стало известно в четверг.

– Насколько Жедсон уже влился в команду?

– Считаю, что большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Посмотрим, как будет складываться игра в отсутствии Маркиньоса и Заболотного. У нас двое нападающих в стартовом составе. Для любого тренера очень хорошо иметь такой большой состав. Рад, что есть такая возможность. Если игроки травмированы или дисквалифицированы, нам есть кем их заменить.

Да, есть изменения в составе по сравнению с матчем против «Балтики», и я рад, что у нас много футболистов, которые готовы выйти на поле и биться ради команды. Если кто‑то пропустит один‑два матча, в этом нет трагедии. Сезон длинный, поэтому нам понадобятся все футболисты, и каждый внесет свой вклад, – сказал тренер «Спартака ».