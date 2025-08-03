Булыкин назвал антифутболом игру «Динамо» и «Краснодара»: «Тяжело смотреть. Был момент – даже вратари друг другу пасовали, когда длинными передачами искали нападающих»
Дмитрий Булыкин назвал антифутболом игру «Динамо» с «Краснодаром» (0:1).
«Там был антифутбол. Били вперед на нападающих, думали, что что‑то получится. Кордоба за счет габаритов хоть что‑то принимал, а у «Динамо» вообще ничего не получалось. Был момент, когда минут пять, по‑моему, даже вратари друг другу [невольно пасовали], когда длинными передачами искали нападающих.
Конечно, тяжело было смотреть этот матч. Может быть, все волновались и все упростили свою игру до минимума. Но смотрелось это не очень.
Единственное хорошее впечатление — это гол Кордобы. Хотя там были такие дикие ошибки защитников «Динамо», это помогло ему хорошо пробить», – сказал экс-нападающий «Динамо».
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости