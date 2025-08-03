Агкацев об 1:0 с «Динамо»: «Краснодар» победил на характере и показал, как надо двигаться дальше»

Станислав Агкацев оценил победу «Краснодара» над «Динамо» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

— Если бы сегодня не победили, все говорили бы о затянувшемся спаде?

— Нам все равно, что говорят о старте. Очень тяжелый матч, победили на характере. Да, не было много ударов в створ, но был постоянный прессинг, давление. Сложно сохранять концентрацию в таких играх.

— Как оцениваете старт сезона для «Краснодара»?

— Рассчитывали забрать три [победы] из трех. Сегодня показали, как надо двигаться дальше, заслуженно победили. Если будем играть так же, как в прошлом сезоне, все получится, – сказал вратарь «Краснодара ».