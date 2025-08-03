«Краснодар» спустился с небес на землю после празднования чемпионства и начал наконец работать. Прошлым жить нельзя». Пономарев о «быках» и 1:0 с «Динамо»

Владимир Пономарев оценил победу «Краснодара» над «Динамо» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

«Неплохая игра. Динамовцы хорошо развивают атаки, но концовочки в их завершении им не хватает. Не хватает все равно Тюкавина. Сергеев — неплохой игрок, но он больше силовой. В принципе же я предполагал, что динамовцам не удастся сдержать рывок соперника. Так оно и вышло.

«Краснодар » тоже очень неплохо выглядел. Они выправляются и уже играли лучше, чем на старте сезона. Видно, что спустились с небес на землю после празднования чемпионства, пришли в себя и начали наконец работать. А то закружилась у них голова после победы, но прошлым жить нельзя.

А в целом обе команды в прошедшем матче неплохо играли, и здесь закономерным был бы ничейный результат», — сказал бывший защитник ЦСКА.