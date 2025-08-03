Карпин о «Динамо»: «Поражения 100% будут еще. Нет ни одного тренера, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате»
Валерий Карпин высказался об эмоциях от поражения от «Краснодара» (0:1).
– Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?
– Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут еще. Судьба тренера в этом и заключается.
Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хаби Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать, – заявил главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Динамо»
