Карпин о «Динамо»: «Поражения 100% будут еще. Нет ни одного тренера, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате»

Валерий Карпин высказался об эмоциях от поражения от «Краснодара» (0:1).

– Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?

– Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут еще. Судьба тренера в этом и заключается.

Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хаби Алонсо с «Байером » ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать, – заявил главный тренер «Динамо ».