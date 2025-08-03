Кордоба о победном голе «Динамо»: «Надоело, что каждый раз это называют удачей, это злит. «Краснодар» усиленно готовился и достоин этого триумфа»
Джон Кордоба высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ.
Форвард «Краснодара» забил победный мяч на 87-й минуте.
– Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.
– Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?
– Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо» – достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа.
Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче, – сказал Кордоба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
