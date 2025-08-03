  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба о победном голе «Динамо»: «Надоело, что каждый раз это называют удачей, это злит. «Краснодар» усиленно готовился и достоин этого триумфа»
14

Кордоба о победном голе «Динамо»: «Надоело, что каждый раз это называют удачей, это злит. «Краснодар» усиленно готовился и достоин этого триумфа»

Джон Кордоба высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

Форвард «Краснодара» забил победный мяч на 87-й минуте.

– Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.

Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?

– Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо» – достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа.

Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче, – сказал Кордоба

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoМатч ТВ
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев об уходе Сперцяна и других сделках «Краснодара»: «Большая вероятность, что ничего не изменится, будем так играть до Нового года»
32 августа, 21:15
Карпин о покупках «Динамо»: «У нас нехватка кадров. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть»
1192 августа, 20:57
Кордоба о судействе с «Динамо»: «У арбитров есть свои мотивы не свистеть фолы на мне. Посмотрим, изменится ли это когда‑то»
182 августа, 20:51
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
126 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
741 минуту назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
10сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
41сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
76сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
53 минуты назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
58 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
112 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
228 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
348 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
750 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1156 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
57 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14