Кордоба о победном голе «Динамо»: «Надоело, что каждый раз это называют удачей, это злит. «Краснодар» усиленно готовился и достоин этого триумфа»

Джон Кордоба высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

Форвард «Краснодара » забил победный мяч на 87-й минуте.

– Хотелось бы поздравить партнеров по команде и тренерский штаб. Это была нелегкая неделя, но, несмотря на это, у нас получилось все перевернуть. Сейчас мы очень рады. Будем надеяться, что получится продолжать в том же духе.

– Что вам говорил Мусаев после тех матчей, которые вы проиграли? И что вас воодушевило сегодня?

– Мы разговаривали по поводу предстоящего матча. Знали, что игра не будет легкой. «Динамо » – достойный соперник. Мы усиленно готовились и достойны этого триумфа.

Я каждый день готовлюсь, чтобы забивать эти мячи. Уже надоело, что каждый раз это называют удачей. У меня вызывает злость это слово. Уже пора перестать говорить об удаче, – сказал Кордоба .