Мусаев об уходе Сперцяна и других сделках «Краснодара»: «Большая вероятность, что ничего не изменится, будем так играть до Нового года»

Мурад Мусаев отметил трудолюбие автора гола в ворота «Динамо» (1:0).

– Вы обещали забыть о праздновании чемпионства после игры с «Крыльями Советов».

– Внутри команды хорошая рабочая атмосфера. Не было претензий к тому, как готовились, тренировались, когда проигрывали. С «Локомотивом» расслабленность – гол. В Суперкубке был отличный первый тайм, должны были два минимум забить, в итоге – стандарт, доигровка...

На неделе тренировались, разбирали «Динамо». Оно изменилось с Карпиным. Необычная схема у команды. Была большая работа. «Динамо» хотело удивить нас.

– Как оцените гол Джона Кордобы?

– Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл, была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше, – игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля.

Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.

Сперцян покинет команду в это трансферное окно?

– По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим, и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
