«Фенербахче» подписал защитника сборной Португалии Семеду как свободного агента
«Фенербахче» объявил о трансфере Нелсона Семеду.
Защитник покинул «Вулверхэмптон» в качестве свободного агента и заключил с турецким клубом контракт сроком на два года.
Португалец провел в АПЛ пять сезонов, а до этого выступал за «Барселону» и «Бенфику». Подробно со статистикой 31-летнего футболиста сборной Португалии можно ознакомиться здесь.
Фото: fenerbahce.org
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
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