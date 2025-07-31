«Фенербахче» подписал защитника сборной Португалии Семеду как свободного агента

«Фенербахче» объявил о трансфере Нелсона Семеду.

Защитник покинул «Вулверхэмптон» в качестве свободного агента и заключил с турецким клубом контракт сроком на два года.

Португалец провел в АПЛ пять сезонов, а до этого выступал за «Барселону» и «Бенфику». Подробно со статистикой 31-летнего футболиста сборной Португалии можно ознакомиться здесь .

Фото: fenerbahce.org